Тракторный биатлон и пельменный фестиваль: туристические проекты из Удмуртии вошли в финал премии Russian Event Awards-2020 Фото: Сергей Грачёв

15 туристических проектов из Удмуртии прошли в финал Russian Event Awards-2020. Так, в этом году национальная премия в области событийного туризма проводится уже в девятый раз. Как сообщают организаторы, было заявлено 390 проектов из 59 регионов России. В финал проекта вошли и наши мероприятия, в том числе:

- Карнавал народной одежды «Оцените мой наряд» и фестиваль «День рождение Бабы Яги» в номинации «Лучшая идея туристического события»;

- Межрегиональное совещание по проекту «Большая Кама» - в номинации «Лучшее туристическое MICE событие»;

- «Удмурт корка – выжы герӟет» («Удмуртский дом – связь с прошлым») - в номинации «Лучшая интерактивная программа туристического события»;

- Молодежный фестиваль «#Этнопритяжение» - в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие»;

- Всероссийский кулинарный фестиваль «От Пельняня до Китая» - в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»;

- МЕЛОДИИ ЛЕТА («Петров день») – в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры»;

- Праздник «День с Чайковским» - в номинации Лучшее туристическое событие в области культуры в формате онлайн»;

- Праздник традиционной русской культуры «Высокий берег» и республиканский фестиваль народной одежды «Оцените мое платье» - в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»;

- Крещение на родине П.И.Чайковского – в номинации «Лучший партнерский проект туристического события»;

- Международные открытые игры «Тракторный биатлон» - в номинации «Лучший проект туристического события»;

- Сарапульский музей-заповедник – в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия»;

- Туристско-информационный центр города Сарапула – в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ – организатор турсобытий»;

- Событийный календарь Удмуртской Республики на 2020 год – в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий»;

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