Тракторный биатлон и пельменный фестиваль: туристические проекты из Удмуртии вошли в финал премии Russian Event Awards-2020
Фото: Сергей Грачёв
15 туристических проектов из Удмуртии прошли в финал Russian Event Awards-2020. Так, в этом году национальная премия в области событийного туризма проводится уже в девятый раз. Как сообщают организаторы, было заявлено 390 проектов из 59 регионов России. В финал проекта вошли и наши мероприятия, в том числе:
- Карнавал народной одежды «Оцените мой наряд» и фестиваль «День рождение Бабы Яги» в номинации «Лучшая идея туристического события»;
- Межрегиональное совещание по проекту «Большая Кама» - в номинации «Лучшее туристическое MICE событие»;
- «Удмурт корка – выжы герӟет» («Удмуртский дом – связь с прошлым») - в номинации «Лучшая интерактивная программа туристического события»;
- Молодежный фестиваль «#Этнопритяжение» - в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие»;
- Всероссийский кулинарный фестиваль «От Пельняня до Китая» - в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»;
- МЕЛОДИИ ЛЕТА («Петров день») – в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры»;
- Праздник «День с Чайковским» - в номинации Лучшее туристическое событие в области культуры в формате онлайн»;
- Праздник традиционной русской культуры «Высокий берег» и республиканский фестиваль народной одежды «Оцените мое платье» - в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»;
- Крещение на родине П.И.Чайковского – в номинации «Лучший партнерский проект туристического события»;
- Международные открытые игры «Тракторный биатлон» - в номинации «Лучший проект туристического события»;
- Сарапульский музей-заповедник – в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия»;
- Туристско-информационный центр города Сарапула – в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ – организатор турсобытий»;
- Событийный календарь Удмуртской Республики на 2020 год – в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий»;
*рашн эвент авордс
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В ижевском кафе током убило электрика
Девочка из Удмуртии прошла в полуфинал конкурса телепрограммы «Ты супер!»
Лучшую «тропу здоровья» открыли в сквере Оружейника Драгунова в Ижевске