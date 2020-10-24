Девушка с татуировкой черепа пропала в Ижевске

В Ижевске разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку Фото: ПСО "Регион 18"

В Ижевске разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку. 12 октября, около 16 часов, Людмила Васильева вышла из дома по адресу переулок Инкубаторный. С этого момента ижевчанку никто не видел. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Удмуртии, по факту ее исчезновения проводится доследственная проверка.

Известно, что девушка была одета в черную утепленную куртку с капюшоном, черный спортивный костюм и кроссовки. На вид ей от 17 до 19 лет. Рост 165-167 сантиметров, среднее телосложение. Волосы черные, чуть ниже плеч. Глаза карие, лицо - овальное. На правом крыле носа есть сережка-гвоздик, на левом запястье - шрам от пореза, а на правом бедре - татуировка в виде черепа с розами.

Если вы что-то знаете о местонахождении Людмилы Васильевой, сообщите в следственный комитет по телефону (3412) 50-06-48, в полицию по тел. 02 (с мобильного - 102) или в ПСО «Регион 18» - по тел. 8951-195-29-7.

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