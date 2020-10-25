Погода в Ижевске на 25 октября: мокрый снег и +4...6

Сегодня может пойти дождь и мокрый снег Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня очередной выходной день. Проведите его с пользой и наберитесь сил на новую рабочую неделю. Тем временем «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха — +4...6 градусов. Ветер западный, 3...8 м/с.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», воздух прогреется до +4...5 градусов. Небо пасмурное.

На следующей неделе по предварительному прогнозу будет солнечно, но температура воздуха будет не выше +4.

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