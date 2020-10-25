Лебеди вмерзли в наледь на пруду в Удмуртии

Фото: https://www.instagram.com/pssudm/
Два лебедя вмерзли в наледь на пруду деревни Русский Вожой. Об этом сообщает на своих страницах в социальных сетях поисково-спасательная служба Удмуртии.
Наледь образовалась на пруду ночью. Но к моменту прибытия спасателей лед растаял, и две птицы уже летали.
https://www.instagram.com/pssudm/?hl=ru
— Неизвестно, по какой причине лебеди остались на пруду. Сейчас администрация района будет решать как поступить с птицами и наблюдать за ними, — цитируется в сообщении спасатель республиканского поисково-спасательного отряда Алексей Сабреков.
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