13 гаражей пострадали в пожаре в Ижевске

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Пожар произошел в гаражном кооперативе «Энергия» на улице Кирзаводской в Ижевске 23 октября. Об этом сообщает поисково-спасательная служба столицы Удмуртии.
Спасатели помогли вскрыть пострадавшие объекты и вывезти машины. Всего пострадало 13 гаражей.
Причины возгорания устанавливаются.
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