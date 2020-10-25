Ливневую канализацию ремонтируют на улице Новостроительной в Ижевске

Фото: пресс-служба Ижевска

На улице Новостроительной до конца следующей недели реконструируют ливневку. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Жители дома на ул. Новостроительной, 29 неоднократно жаловались на подтопления подвалов.

Вода лилась даже из продухов дома.

Сейчас на улице монтируют 200 метров водопропускной трубы. Она прослужит 60 лет.

В конце сентября трубу начали монтировать. Работы осложнялись наличием большого количества подземных коммуникаций. Все работы завершат до 27 октября.

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