12 человек претендуют на должность главы Можги в Удмуртии

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28 октября состоится конкурс на должность главы Можги в Удмуртии. Об этом сообщает администрация города.
Заявки на конкурс подали 12 кандидатов. Отбор на должность будет проходить в формате собеседования. В конкурсе будет участвовать в том числе действующий глава города Михаил Трофимов. Помимо него на работу главы города претендуют:
— замдиректора ООО «Управляющая компания СМП-184» из Агрыза Роман Альчиков;
— главный инженер МУП «Жилкоммунсервис» из села Грахово Дмитрий Грахов;
— глава МО «Киясовское» Александр Красноперов;
— глава МО «Можгинское» Сергей Пономарев;
— директор ООО «Контора» из Сарапула Рамиль Ямилов;
— замглавврача по медицинской части обособленного подразделения БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» ст. Сардан Можгинского района Артем Школяр;
— замглавы Малопургинского района Фаниль Мандиев;
— предприниматель из Ижевска Михаил Шаклеин;
— коммерческий директор ООО «Шпунтовые ограждения» из Москвы Марсель Фатыхов;
— территориальный управляющий ИП из Ижевска Елена Газиятова.
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