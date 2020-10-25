12 человек претендуют на должность главы Можги в Удмуртии

Фото: Яндекс.карты

28 октября состоится конкурс на должность главы Можги в Удмуртии. Об этом сообщает администрация города.

Заявки на конкурс подали 12 кандидатов. Отбор на должность будет проходить в формате собеседования. В конкурсе будет участвовать в том числе действующий глава города Михаил Трофимов. Помимо него на работу главы города претендуют:

— замдиректора ООО «Управляющая компания СМП-184» из Агрыза Роман Альчиков;

— главный инженер МУП «Жилкоммунсервис» из села Грахово Дмитрий Грахов;

— глава МО «Киясовское» Александр Красноперов;

— глава МО «Можгинское» Сергей Пономарев;

— директор ООО «Контора» из Сарапула Рамиль Ямилов;

— замглавврача по медицинской части обособленного подразделения БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» ст. Сардан Можгинского района Артем Школяр;

— замглавы Малопургинского района Фаниль Мандиев;

— предприниматель из Ижевска Михаил Шаклеин;

— коммерческий директор ООО «Шпунтовые ограждения» из Москвы Марсель Фатыхов;

— территориальный управляющий ИП из Ижевска Елена Газиятова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

13 гаражей пострадали при пожаре в Ижевске

Ливневую канализацию ремонтируют на улице Новостроительной в Ижевске

Лебеди вмерзли в наледь на пруду в Удмуртии