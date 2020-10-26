Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 26 октября 2020 года: 121 новый случай заражения и положительный тест у главы города Фото: pixabay.com

На утро 26 октября в Удмуртии выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом Выздоровели и были выписаны 160 пациента. Четверо, к сожалению, скончались.

5 440 теста проверили за последние сутки в республике. За весь период было проведено 484 816 исследований.

Всего на 26 октября в республике 8 384 зарегистрированных случаев заболевания. За весь период выздоровел 6 271 человек. 151 пациент, к сожалению, скончался.

Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.

Одним заболевшим из утренней статистики стал глава города Ижевска Олег Бекмеметьев. Он сообщил об этом на своей странице в социальных сетях.

Однако эксперты уверяют, что ситуация в республике считается удовлетворительной. Была составлена карта заболеваемости по регионам России, где мы попали в зону со «светло-желтым» показателем.

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