Еще одного лебедя спасли в Удмуртии

Сейчас раненому лебедю ничего не угрожает Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Первое сообщение о семье лебедей, которые не могут взлететь, поступали еще в начале недели. Спасатели МЧС и специалисты Минприроды УР осуществили выезд в указанное место для выяснения обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Неравнодушные люди быстро забили тревогу Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Оказалось, что на пруду находится семь лебедей: две взрослые особи и пять подросших птенцов. Все семейство пернатых спокойно передвигалось по воде и льду. Однако ближе к концу недели стало понятно, что один из птенцов не может взлететь - у пернатого были видны повреждения крыльев.

Сегодня, 31 октября, специалисты Минприроды республики выловили раненого лебедя и доставили на ветеринарную станцию Можги. Сейчас птице ничего не угрожает, и в скором времени ее передадут в Зоопарк Удмуртии.

Подросшему птенцу оказывается всесторонняя помощь Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

- Если вы видите внешние повреждения у птиц, в том числе у лебедей, и они не способны осуществлять перелет, стоит сообщить об этом в МЧС либо Минприроды УР, так как самостоятельное изъятие диких птиц из природы запрещено, - комментирует Денис Удалов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

Сообщается, что за оставшейся на воле пернатой семьей будут наблюдать. Вскоре они должны мигрировать в теплые страны, если этого не произойдет, их также заберут с пруда.

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