В Ижевске покажут праздничный концерт к 100-летию государственности Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Мероприятие носит название – «Республика – общее дело». Его смогут посмотреть все жители по телевизору 4 ноября. Об этом сообщил премьер-министр Удмуртской Республики Ярослав Семёнов на своей странице в социальных сетях.

- Всю завесу тайны открывать не буду, но расскажу, что в концерте примут участие все районы Удмуртии – около 1000 человек. Самой маленькой героине программы недавно исполнилось 3 года, самые старшие – ровесники юбилейного года, — рассказал Семёнов.

В концерте примут участие множество известных коллективов республики. Это и Государственный симфонический оркестр, и Театр фольклорной песни «Айкай», и коллективы Удмуртской государственной филармонии, актеры Театра оперы и балета, а также Национального и Русского драматического театров. Своим выступлением зрителей порадуют «Бабушки из Бураново». Ярослав Семёнов гордится тем, что не только участники, но и организаторы этого масштабного мероприятия – жители и уроженцы Удмуртии.

Также отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией некоторые номера участники представят не на самой сцене, а удаленно.

Телешоу готовит режиссёр Павел Поздеев.

- Он хотел показать всю Удмуртию: чем она живет, как развивается, что ее ждет впереди, чем она гордится. Даже к созданию программы Павел постарался вовлечь максимально большое количество людей и локаций. Ведь Республика – это общее дело! – рассказывает о необычном взгляде на конечный продукт премьер-министр Удмуртии.

Насладится концертом можно будет на телеканале «Удмуртия» (6+) 4 ноября в 12:00. Так же его повторят в 19:00. Будут проходить трансляции и в социальных сетях.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Для реконструкции Генеральского дома в Ижевске нашли инвестора

Льготную ипотеку до конца года могут получить 130 семей Удмуртии

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз