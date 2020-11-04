Владимир Путин поздравил Удмуртию со 100-летием государственности Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму жителям Удмуртии к 100-летию государственности республики. В тексте он вспомнил подвиги удмуртских героев во времена ВОВ, а также отметил таланты жителей региона.

-За минувшее время не одно поколение земляков вписало славные, замечательные страницы в трудовую и ратную летопись Отчизны, внесло весомый вклад в развитие отечественной экономики, науки, образования, в сохранение бесценного исторического, культурного, духовного наследия нашего многонационального народа. Мы всегда будем помнить о подвиге героев, проявивших беспримерный героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны, гордиться выдающимися свершениями тех, кто в мирное время своих талантом и неустанным трудом прославил наше Отечество. Одним их таких подвижников был создатель легендарного оружия, выдающийся конструктор и настоящий патриот Михаил Тимофеевич Калашников, имя которого навсегда связано со столицей Удмуртии Ижевском, — написал в поздравлении руководитель государства.

Также президент отметил, что Удмуртии помогает двигаться вперёд и развиваться искренняя забота о процветании родного края, ответственный подход к решению важных задач и уважение к деяниям и заветам отцов и дедов. Результаты республики всегда идут и на благо страны.

-Желаю вам всего наилучшего. Ещё раз – с юбилеем Удмуртской Республики и с нашим общим замечательным праздником – Днём народного единства, – поздравил жителей Владимир Путин.

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