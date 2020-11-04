Молодёжный центр «Родник» в Удмуртии продадут инвестору за 11 883 400 рублей Фото: vk.com/gazetapervaya

Здание молодежного клуба «Родник» выставят на продажу в Глазове. Его было решено включить в программу приватизации муниципального имущества. Объект выставят на аукцион с начальной ценой в 11 883 400 рублей. Эта стоимость складывается из цены здания, которая составляет 7,3 млн рублей, и из 4,5 млн рублей , которые нужно будет отдать за земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Город ищет инвестора, который будет готов приобрести здание и сохранить его первоначальный облик – такие проекты будут в приоритете.

Отмечается, что поиск инвесторов идёт уже не один год. Городские депутаты участвовали и в грантовых программах. Но ничего не добились.

-Много лет подряд идет поиск инвестора. К этой работе привлекалась и Корпорация развития Удмуртии, и несколько команд администрации города и городская дума разных созывов, и общественность, и СМИ. Множество опросов и обсуждений. В сухом остатке – проекта так и не появилось. Есть отдельные идеи на уровне комментариев в соцсетях, добрые ностальгические воспоминания и предположения: что можно бы сделать. Дальше этого не идет. Все останавливается на уровне констатации проблемы, - сообщает глава Глазова Сергей Коновалов.

В данный момент здание требует капитального ремонта. Поэтому затраты на его содержание постоянно растут.

Напомним, Глазов участвует в проектах Фонда развития моногородов. Также сообщается, что в рамках нацпроекта «Культура» Глазов победил в конкурсе, и теперь получит средства на строительство нового культурного центра. Его хотят возвести на пустыре на улице Толстого. Над проектом уже сейчас работают архитекторы.

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