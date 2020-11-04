Ижевские школьники победили на Всероссийском технологическом фестивале Фото: pixabay.com

Две команды дворца детского (юношеского) творчества стали призёрами на Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест-2020». Оба объединения ребят носили название «RoboСфера». Они принесли Ижевску и Удмуртии дипломы победителей в двух номинациях.

Логинов Сергей и Фастахиев Саид победили в номинации «На пути к успеху» по направлению EcoNet (10+).

А диплом за второе место в личном зачете получил Рисованый Сергей в номинации «Программирование» по направлению AutoNet (10+).

Итоги конкурса были подведены 2 ноября. «РобоФест» – ежегодный фестиваль, который собирает лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные проекты в области робототехники.

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