Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ижевские школьники победили на Всероссийском технологическом фестивале

Это воспитанники дворца детского творчества
Анна Митрофанова
КомментироватьОставить комментарий
Ижевские школьники победили на Всероссийском технологическом фестивале

Ижевские школьники победили на Всероссийском технологическом фестивале

Фото: pixabay.com

Две команды дворца детского (юношеского) творчества стали призёрами на Всероссийском технологическом фестивале «РобоФест-2020». Оба объединения ребят носили название «RoboСфера». Они принесли Ижевску и Удмуртии дипломы победителей в двух номинациях.

Логинов Сергей и Фастахиев Саид победили в номинации «На пути к успеху» по направлению EcoNet (10+).

А диплом за второе место в личном зачете получил Рисованый Сергей в номинации «Программирование» по направлению AutoNet (10+).

Итоги конкурса были подведены 2 ноября. «РобоФест» – ежегодный фестиваль, который собирает лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные проекты в области робототехники.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ: Запланированное благоустройство в Удмуртии завершено уже на 92%

В Ижевске покажут праздничный концерт к 100-летию государственности Удмуртии

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз

Жители Удмуртии