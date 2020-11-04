Два новых пространства для молодежи преобразились в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ижевске обновили два многофункциональных пространства для молодёжи. Они преобразились в рамках конкурса молодежных инициатив «Атмосфера». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первое обновленное пространство появилось в Штабе «Подросток» (ул. Удмуртская, 245). На реализацию проекта выделили 277 тысяч рублей. Ещё половину собрали инициативные жители. Старое помещение было переоборудовано в современную зону для встреч. Закупили электронную доску, столы, стулья, проектор и многое другое. Новое место планируют использовать для проведения бесед и тренингов с трудными подростками и их семьями. Также там развернули пункт для благотворительного сбора вещей и канцтоваров. Они будут храниться в оборудованной гардеробной.

Второй проект реализовали в Штабе «Иж-Волонтер» (ул. Красногеройская, 65). Там теперь проходят встречи в рамках программы «Добромедиа». Участников научат писать тексты, создавать анонсы и пост-релизы, а также создавать контент в социальных сетях. Затраты по проекту составили 280 тысяч рублей. На эти деньги закупили фотоаппарат, проектор, мультимедийную доску, ноутбуки, столы и стулья. А также провели косметический ремонт.

В рамках конкурса молодёжных инициатив «Атмосфера» в 2020 году выбрали 19 проектов юных горожан. Некоторые из них уже реализованы. Остальные идеи будут воплощены в жизнь до конца года.

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