Школьники из Удмуртии стали суперфиналистами Всероссийского конкурса Фото: со страницы в социальных сетях главы Удмуртии Александра Бречалова

Четыре школьника из Удмуртии стали суперфиналистами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Михаил Алексеев и Алина Заяринова из Ижевска выиграли по 1 миллиону рублей. А десятиклассницы Екатерина Шутова из села Киясово и Софья Самарина из Сарапула получили приз 200 тысяч рублей. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях глава республики Александр Бречалов.

- Я обращаюсь ко всем школьникам Удмуртии: это настоящий шанс и возможность проявить себя. Самое время начать подготовку к новому сезону, - говорит глава региона.

В конкурсе приняли участие более миллиона ребят со всей страны. В финал прошли 1200 человек. А денежные призы выиграли лишь 600 школьников. Половина из них одиннадцатиклассники, а остальные были учениками 9-10-х классов. Отмечается, что теперь конкурс «Большая перемена» станет ежегодным.

СПРАВКА «КП»:

«Большая перемена» — конкурс для творческих и инициативных школьников. Среди призов: оплата обучения, путевка в «Артек», баллы в портфолио для поступления в вузы и другое. Конкурсы проходят по нескольким направлениям: журналистика, спорт, экология, творчество, патриотическая тематика.

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