Население Удмуртии продолжает сокращаться Фото: pixabay.com

Население Удмуртии за январь-сентябрь 2020 года сократилось на 3,12 тысячи человек. Это на 461 жителя меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат.

Численность населения региона на начало 2020 года составляла 1,5 миллиона человек.

За девять месяцев в республике родилось 10,74 тысяч детей с начала года. По сравнению с прошлым годом эта цифра меньше на 368 младенцев. Умерло в 2020 году 14,39 тысяч человек. Тогда как в 2019 году количество умерших было на 911 человек меньше.

В Удмуртии отмечается прирост мигрантов. С начала 2020 года в регион прибыло 9,81 тысяч граждан. А покинули республику 9,29 тысяч человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Лесоустроительные работы ведутся в Удмуртии

За убийство жены и её знакомого ижевчанину грозит пожизненное заключение

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз