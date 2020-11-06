Дефицит в бюджете Удмуртии составляет почти 22 миллиарда рублей Фото: pixabay.com

Разница между доходами и расходами в бюджете Удмуртии на 2020 год составляет почти 22 миллиарда рублей. Изначально прогнозировалось, что доходная часть финансов республики составит 70,3 миллиарда рублей. На данный момент прогнозируется, что эта цифра к концу года будет в пределах 59,2 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- С учетом огромных расходов на борьбу с COVID-19, а это 5,8 миллиарда рублей, общий дефицит бюджета составляет 16,9 миллиарда рублей, - сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе открытого интервью 5 октября.

Однако отмечается, что, несмотря на дефицит в бюджете, республика выполнила все социальные обязательства перед жителями. Это обеспечение школьников бесплатными обедами, поддержка молодых семей. Также все нацпроекты выполняются согласно плану.

- Мы планируем занять еще средства на развитие и запуск перспективных инвестиционных проектов, но это будут деньги под очень низкие процентные ставки, которые мы можем себе позволить, - поделился планами Александр Бречалов.

Важно отметить, что все соглашения с министерством финансов России Удмуртия выполнила.

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