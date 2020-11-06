Одиннадцатиклассники Удмуртии не будут сдавать обязательный экзамен по английскому языку Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2021 году в Удмуртии планировалось ввести обязательный экзамен по английскому языку. Однако федеральные власти эту идею не поддержали. Сдать ЕГЭ по иностранному языку можно будет, как всегда, по желанию. Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

Важно отметить, что в 2021 году появится ещё одно важное нововведение. ЕГЭ по информатике выпускники будут сдавать в компьютерной форме.

- Подготовка началась еще в 2019 году. В течение прошлого года прорабатывался вопрос закупки технического оборудования для пунктов проведения экзамена. На эти цели направили более 53 миллионов рублей. Для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме на территории республики будут функционировать 29 пунктов. Они уже оборудованы и готовы для апробации на тренировочном экзамене, который пройдет 19 ноября, - сказала министр.

Также было отмечено, что экзамен традиционно пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Проекты расписаний представлены для общественного обсуждения. На данный момент датой начала ЕГЭ в 2021 году называют 24 мая.

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