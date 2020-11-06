Пенсионерки на улицах города получили цветы от ижевского блогера Фото: pixabay.com

«Инстаграм»-блогер и пранкер из Ижевска Матвей Полушин на своей странице в социальных сетях разместил трогательное видео. На кадрах молодой человек дарит букеты незнакомым пенсионеркам в Ижевске. О том, что толкнуло его на это поступок, Матвей рассказал «Комсомолке».

– Часто прохожу по этой улице, где бабушки продают цветы, – рассказывает Матвей. – Я подумал, что было бы круто взять и скупить все это. А раз я блогер, то решил и снять. Близился праздник пожилого человека. Мы подошли к этим бабушкам. Скупили около 10 букетов, сразу им же их и подарили. Пошли дальше.

Женщины не сразу положительно реагировали на такие действия молодого ижевчанина. Сначала смотрели на него с недоверием, пытались понять, в чём тут подвох.

– Мы еще выбирали бабушек постарше, которые уже много лет прожили, – делится Матвей. – Ты подходишь к этим бабушкам, протягиваешь букет, и у них такие глаза удивленные. Какая-то боязнь. Как будто им мне надо отдать, не знаю, миллион рублей. Потом было приятно смотреть, как бабушки радовались.

Это видео сейчас набрало уже 11 тысяч просмотров и принесло новых подписчиков блогеру.

– Этим поступком я не хотел как-то выпендриться. Я хотел показать, что можно радовать людей без повода. И для этого много не надо. Букеты стоили около трехсот рублей – это небольшая сумма за радость в глазах.

Следующим своим добрым делом Матвей Полушин выбрал помощь детскому дому. Хочет навестить ребят и подарить им подарки.

– Пока это еще на стадии идеи, – уточняет блогер. – Не знаю: сбудется или нет. Но мне бы очень хотелось исполнить желания детей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Девятиклассники Удмуртии будут проводить реальные эксперименты на ОГЭ по химии и физике

Воркаут-площадка появилась в парке Кирова в Ижевске