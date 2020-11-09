Ижевский проект «Мурдала» займется поиском молодых удмуртских музыкантов Фото: pixabay.com

4 ноября в 19:09 в ижевской «Арт-резиденции» прошла презентация нового музыкального проекта «Мурдала». С удмуртского языка это слово переводится как «глубина». Организаторы будут открывать новые имена в удмуртской музыке. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов.

Презентация состояла из двух частей. Сначала гости обсудили текущее состояние удмуртской музыки и проанализируют фольклорное наследие республики. Также прошли дискуссии о стратегии развития героев молодой удмуртской сцены. А затем состоялся небольшой концерт.

Принять участие в эксперименте могут молодые исполнители, играющие на народных инструментах, поющие на удмуртском языке. С начинающими музыкантами знаниями поделятся известные представители современной удмуртской музыки.

Самые интересные музыканты проекта смогут выступить в 2021 году на ежегодном фестивале современного искусства NOVART, который проводится в Ижевске.

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