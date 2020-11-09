Впервые в Ижевске пройдет этап чемпионата России по следж-хоккею Фото: Амир Закиров

С 9 по 18 ноября в Ижевске пройдет этап чемпионата России по следж-хоккею. Спортсмены будут соревноваться с стенах ледового дворца «Олимпиец». Об этом сообщает Федерация физкультуры и спорта инвалидов с ПОДА в Удмуртии в своих социальных сетях.

Участие в турнире примут восемь команд из Челябинской, Московской, Тульской областей, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Уфы, Москвы и Ижевска. Нашу республику представляет следж-хоккейный клуб «Удмуртия».

В 2020 году соревнования пройдут в три круга. Первый из которых как раз и пройдет в столице Удмуртии.

Также важно отметить, что все игры пройдут в онлайн-формате.

Первые игры начнутся 10 ноября. Наша команда сразится за победу с «Пиратами» из Башкирии. Трансляцию игры можно будет посмотреть в 10:00 по местному времени.

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