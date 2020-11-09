268 комплектов бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом уже выдали в Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным на 9 ноября, в Удмуртии выдали уже 268 комплектов болтаных препаратов для лечения коронавируса на дому. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

- Препараты выдаются комплектами. В зависимости от клинических проявлений, наличия показаний или противопоказаний к назначению, схемы лечения могут быть разными, обычно это три основные схемы, рекомендованные Минздравом России, - рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева.

Лекарства начали выдавать совсем недавно - 3 ноября. На эти цели из бюджета выделили 60 миллионов рублей. Те одиннадцать препаратов, которые сейчас получают жители региона рекомендованы Минздравом для лечения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что медикаменты выдаются только по решению лечащего врача при наличии медпоказаний.

- Обращаю ваше внимание. В первую очередь, бесплатные препараты будут выдаваться пациентам из групп риска, в том числе людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями - сахарным диабетом, болезнями сердца, органов дыхания, у кого есть признаки ОРВИ, - комментирует ситуацию Александр Бречалов.

По последним данным на дому от COVID-19 лечатся около 2100 человек.

- Изначально расчет делался на 3 тысячи амбулаторных больных. Позже на закупку препаратов были также выделены федеральные средства, 56 миллионов рублей. На прошлой неделе мы заключили соглашение с Минздравом России, заключили контракты на поставку, и в ближайшее время в республику поступят еще препараты. Таким образом, к концу года мы должны обеспечить в общей сложности 7100 пациентов, - комментирует ситуацию заместитель министра здравоохранения республики.

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