Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 9 ноября 2020 года: доноры для коронавирусных больных и вылечившийся глава города

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 9 ноября 2020 года: Фото: pixabay.com

На утро 9 ноября в Удмуртии выявили еще 140 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.

149 пациентов выздоровели и были выписаны. На сегодняшний день летальных случаев не зафиксировали.

Всего на 9 ноября в Удмуртии зарегистрировано 10 213 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 8 276 человек выздоровели. Зафиксировано 184 летальных случая.

Всего в Удмуртии провели 565 420 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 4 659.

Статистику заболеваемости по районам республики можно посмотреть по ссылке.

Сегодня с утра мы узнали сразу две хорошие новости. Во-первых, глава Ижевска Олег Бекмеметьев вылечился от коронавируса и вернулся к исполнению своих должностных обязанностей. А глава Удмуртии Александр Бречалов стал донором плазмы для больных коронавирусом и сообщил, сколько вакцин уже изготовили из плазмы переболевших.

Хорошо, что становится всё больше тех, кто смог победить болезнь. Но не стоит забывать, что число заразивших также продолжает расти. Поэтому в республике до сих пор действует запрет на проведение массовых мероприятий. Так, первый этап чемпионата России по следж-хоккею пройдет в Ижевске в онлайн-формате. Жители смогут посмотреть матчи из дома.

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