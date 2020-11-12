Учителя из Удмуртии победили в международном конкурсе «Уроки Победы» Фото: пресс-служба министерства образования Удмуртии

Учителя из Удмуртии победили в международном конкурсе «Уроки Победы». Педагог ижевской гимназии № 56 Людмила Файзуллина стала лучшей в номинации «Лучший урок изобразительного искусства».А учитель русского языка и литературы школы № 18 города Воткинск Татьяна Наумова выиграла в номинации «Лучший классный час». Об этом сообщает министерство образования республики.

Международный конкурс длился более года. Участие в нем приняли свыше 15 000 педагогов со всей России, и даже несколько человек из зарубежных стран.

Конкурс проходил в два этапа, по итогам которых определилось по три финалиста в 11 номинациях. Итоговый тур соревнований и церемония объявления победителей прошли в онлайн-формате.

- Мы готовы признать победителями всех участников конкурса, вышедших в финал. Призовой фонд будет распределен между ними в равных долях, – отметил председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда «История Отечества» Сергей Нарышкин

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