Жителям Удмуртии предлагают бесплатно проверить уровень холестерина и сахара Фото: pixabay.com

Республиканский центр медицинской профилактики 12, 13, 18 и 19 ноября бесплатно проверят уровень холестерина и сахара в крови жителей Удмуртии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Оперштаба региона.

Жителей ждут в Ижевске по адресу площадь 50-летия Октября, 21. Сдать анализы можно будет с 9:00 до 16:00 и 18 ноября с 9:00 до 14:00.

К тому же медицинские сотрудники центра проконсультируют граждан по вопросам коррекции питания, физических нагрузок и здоровому образу жизни.

Акция посвящена всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.

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