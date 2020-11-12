Новый детский сад откроется в районе Сельхозвыставка в Ижевске Фото: со страницы Ярослава Семенова в социальных сетях

В 2021 году в ижевском жилом районе «Сельхозвыставка» откроется новый детский сад. Он сможет разместить 116 детей. Об этом сообщил глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в социальных сетях.

- Все коммунальные сети и само здание уже готовы. Остались небольшие штрихи в сетях связи, в том числе наружное видеонаблюдение, и пуско-наладка всех систем, отделка. После окончания всех работ, детский сад начнет процедуру лицензирования, - говорит глава правительства.

Напоминаем, в том районе сейчас ведется застройка жилого микрорайона. До конца 2023 года там должны построить 8 домов. В прошлом году было сдано два объекта. Отмечается, что застройщик также выделил деньги на строительство детского сада.

- Этот район будет динамично развиваться, а значит, и социальная инфраструктура должна успевать. Такой подход, когда бизнес вкладывает свои средства в детские сады, школы, безусловно, приоритет для нас, - комментирует ситуацию Ярослав Семенов.

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