Никита Свирин уходит с поста замминистра здравоохранения Удмуртии Фото: Диля Ахмадишина

Никита Свирин, который с апреля 2020 года занимал пост заместителя министра здравоохранения Удмуртии, покидает эту должность. Сегодня, по его словам, он исполняет свои обязанности последний день.

- Да, я ухожу в свободное плавание. Заявление написано по собственному желанию, — комментирует ситуацию пока еще действующий замминистра здравоохранения республики.

Причина такого решения не уточняется. Однако чиновник сообщил, что планов, связанных с какой-то иной определенной работой, у него на данный момент нет.

Справка «КП»:

Никита Александрович Свирин с 16 апреля 2020 года приступил к исполнению обязанностей заместителя министра здравоохранения Удмуртской Республики.

Родился в 1985 году в Набережных Челнах. Окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург) по специальности «Лечебное дело». Прошел обучение в клинической ординатуре комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.

Начинал свой трудовой путь с должности врача-онколога. Работал в Городском консультативно-диагностическом центре №1 города Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи.

С июня 2018 года по апрель 2020 года работал в должности главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера им. С.Г. Примушко МЗ УР.

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