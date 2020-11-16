12 коррекционных школ Удмуртии получили гранты

Деньги выделили на обновление материально-технической базы Фото: Диля Ахмадишина

С 2020 по 2024 год в Удмуртии выделят 12 грантов для коррекционных школ Удмуртии. Выделенные учебным заведениям средства пойдут на обновление материально-технической базы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что в 2020 году 15,6 миллионов рублей уже направили в школы № 39 и № 79. Там отремонтируют мастерские для уроков технологии, заменят оборудование кабинетов педагогов-психологов, учителей-дефектологов и учителей-логопедов. А также приобретут новые диагностические комплекты, коррекционно-развивающие и дидактические материалы.

- Всего в республике 31 коррекционная школа разной направленности. Конкурсный отбор на предоставление гранта прошли 12 школ. В этом году оборудовали две школы, в следующем - еще две и так до 2024 года, пока не охватим все, - говорит министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

В школе № 39 грантовые средства уже потратили на создание новых направлений обучения Таких, как обувное, столярное и свечное дело. А также закупили новое оборудование: компьютеры, виртуальные лаборатории, электронные учебные пособия, электронные ученические микроскопы, ноутбуки, и даже интерактивный глобус.

- Раньше на весь класс был один микроскоп на всех. Сейчас же у всех детей на парте есть свой микроскоп, ноутбук, - подчеркнула специалист отдела общего и дошкольного образования Минобрнауки Удмуртии Светлана Иванова.

А в школе №79 на выделенные деньги приобрели вышивальные машины с сенсорным экраном, производственные швейные машины, ручной ткацкий станок, гладильные системы и отпариватели для одежды. Технику поставили в швейных мастерских. А в столярных классах появились станки лазерной резки.

- В нашей школе, как и в других учреждениях, где учатся дети с интеллектуальными нарушениями, основной предмет - это профильный труд. После завершения учебы дети поступают в училища, техникумы на рабочие специальности, - рассказала директор школы №79 Елена Соснина.

Напоминаем, что с 2020 года коррекционные школы больше не являются муниципальной собственностью. Теперь они перешли на баланс республики.

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