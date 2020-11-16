Предновогодние рейды по предотвращению незаконной вырубки елок начались в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии стартовала предновогодняя операция «Ель». С 16 ноября по 31 декабря сотрудники Минприроды республики совместно с правоохранительными органами будут проводить рейды по предотвращению незаконной вырубки хвойных растений. Также в регионе будут проверять автомобили, которые перевозят елки, и места, где их продают Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность в зависимости от суммы причиненного ущерба. Для граждан размер административного штрафа составит от 4 до 5 тыс. руб. Для индивидуальных предпринимателей - от 40 до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 300 до 500 тыс. руб. Кроме того, за незаконную рубку лесных насаждений рассчитывается ущерб, причиненный лесному фонду. Если сумма ущерба составит более 5 тысяч рублей, то в отношении виновного лица наступает уголовная ответственность, - напомнил министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

Напоминаем, что в республике к 2024 году планируют выйти на показатель, когда количество вырубленного леса будет равно количеству новых насаждений.

Жителей Удмуртии просят сообщать о случаях незаконных вырубок в Единый пункт диспетчерского управления Минприроды Удмуртии по телефону 56-93-60.

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