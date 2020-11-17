Сразу 4 медика РКБ №1 получили звание лучших врачей года в Ижевске

4 медика РКБ №1 получили звание лучших врачей года в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии подвели итоги народного голосования за лучших врачей Ижевска и республики в проекте «Лучшая клиника - 2020» (18+). Победителями проекта стали 26 врачей различных специальностей, работающие в государственных и частных клиниках города. В этом году организаторы проекта поздравляют каждого победителя лично. Так, 13 и 16 ноября дипломы и подарки от генерального партнера проекта - Корпорации «Центр» - получили восемь врачей. Это специалисты Первой РКБ анестезиолог Алексей Михайлов, неонатолог Татьяна Михайлова, аллерголог-иммунолог Валентина Морякова, нейрохирург Алексей Воробьев. Также награды получили врачи сети клиник «Доктор плюс» - терапевт Марат Фаррахов и колопроктолог Разиль Муллахметов, уролог ГКБ №6 Василий Ремняков и стоматолог салона «Облик» Надежда Бутолина.

Напоминаем, в рамках проекта жители Ижевска и Удмуртии могли заявить на конкурс любимые медицинские учреждения и самых достойных врачей. При этом медучреждения могли быть абсолютного любого формата - небольшие кабинеты частной практики и крупные многопрофильные центры, стоматологии и офтальмологические клиники, санатории и диагностические центры. Далее 21 сентября на сайте проекта началось народное голосование за лучших докторов по различным номинациям. И граждане, говорили «спасибо» любимым медикам - в том числе за жизни, спасенные во время пандемии коронавируса.

Генеральный партнер проекта - сеть магазинов Корпорации «Центр».

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

А сегодня, 17 ноября, свои награды получат специалисты сразу трех клиник - Республиканского клинико-диагностического центра, Детской городской поликлиники №1 и клиники «Медсервис».

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