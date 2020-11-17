Спасатели усилили наблюдение за обледеневшим ижевским прудом Фото: пресс-служба ПСС Ижевска

15 ноября спасатели Ижевска усилили наблюдение за акваторией городского пруда, поверхность которого начала покрываться людом с приходом холодов. На берегу расставили специальные предупреждающие плакаты для граждан с надписью «Выход на лед запрещен». А также сотрудники поисково-спасательной службы города ведут круглосуточное наблюдение с помощью камер видеонаблюдения и проводят разъяснительные беседы с гражданами. Об этом сообщили в пресс-службе ПСС города.

Спасатели уже провели замеры толщины льда, который образовался на поверхности Ижевского пруда и сейчас она составляет в среднем 3-4 сантиметра. Отмечается, что этот показатель не является безопасным для нахождения человека на льду.

Напомним, недавно спасатели столицы Удмуртии назвали места города, где на лед нельзя выходить ни в коем случае. Только за минувшие выходные спасатели достали из-под воды двух провалившихся рыбаков.

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