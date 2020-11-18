Погода в Ижевске на 18 ноября: ясно и холодно Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 18 ноября. Мороз и солнце - день чудесный. Рассказываем, какие еще чудеса готовит нам погода на сегодня.

По данным сайта GISMETEO, сегодня нас ждет солнечный, но холодный день. Кстати эта среда будет самым холодным днем на неделе.

Днем температуру воздуха будет составлять -10...-7 градусов. Ясно и без осадков. Ветер южный, скорость 2-4 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -12...-10 градусов. Осадков так же не ожидается. На небе можно будет увидеть звезды. Ветер не изменит своего направления, но его скорость увеличится до 4-6 м/с.

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