3 популярных вопроса ижевчан про отопление Фото: Диля Ахмадишина

На дворе ноябрь, а календарная зима все ближе. Чтобы ижевчане не замерзли, «Удмуртские коммунальные системы» (УКС) по традиции начали готовиться к зиме летом. Однако вопросов по поводу отопления у горожан все равно остается много. Разбираем самые распространенные из них.

Что делать, если в доме холодно?

По нормативу температура в домах должна составлять не меньше +20 градусов, а в угловых помещениях не меньше +22. Однако каждый воспринимает «погоду в доме» по-разному. Поэтому прежде чем жаловаться, убедитесь, что температура воздуха действительно ниже нормы. Для этого можно положить термометр на табурет в середину комнаты и замерить температуру. Если показания низкие — это повод обратиться в управляющую компанию. Она должна выйти в дом с замерами. Если УК не реагирует на жалобу, можно собрать комиссию через управление ЖКХ. Туда войдут представители управления, ресурсоснабжающей организации и управляющей компании. Комиссию собирают за день.

— УКС заинтересован в том, чтобы жители потребляли ресурсы в полном объеме. Иначе мы не получим прибыль, поэтому наши интересы совпадают с интересами жителей, — пояснил директор УКС Ярослав Балобанов в прямом эфире радио «Адам» (104.5 FM, 12+).

Почему даже зимой часто проводятся раскопки?

Сети в Ижевске сильно изношены, а в 2016 году даже вводили режим чрезвычайной ситуации из-за частых порывов. Чтобы решить проблемы, город с 2017 года передал сети в концессию УКС. До 2032 года концессионер должен отремонтировать все изношенные квартальные трубопроводы - это около 600 км. Всего в городе 900 км квартальных теплосетей. В год перекладывают по 35-40 км. И гарантия на новые трубы — 25 лет. Таким образом за 4 года уже поменяли около 140 км старых коммуникаций на современные, долговечные. В результате количество повреждений на сетях снизилось на 53%.Но на некоторых участках ремонт в рамках концессии еще не делали, поэтому там продолжаются повреждения, устранять которые можно только с помощью ремонтов.

— Но еще раз подчеркну, что во время раскопов и отключений тепловых ресурсов мы лишаемся возможности поставлять их жителям и не получаем прибыль. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы лишать кого-то тепла или горячей воды. Мы стараемся восстановить ресурсы максимально оперативно и минимизировать дискомфорт, — рассказал Ярослав Балобанов.

Производится ли перерасчет, если отключили ресурс?

Если нет горячей воды, платить за нее не придется: она не проходит через общедомовой узел учета, и потребитель не платит. С отоплением ситуация более сложная. В Ижевске оплата производится по системе 1/12, то есть плата за тепло делится на весь год. Потом делают перерасчет на основании показаний приборов учета. Если по факту жители потребили меньше ресурса, то им возвращается переплата. Если больше — придется заплатить дополнительно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

К теплу подключили всех: что «Удмуртские коммунальные системы» сделали для этого в Ижевске

Кто в Удмуртии может легально не платить взносы за капремонт?

Поможет ли счетчик платить за отопление в Ижевске меньше?