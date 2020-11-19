Фермеры из Удмуртии обучились сырному делу у французов Фото: pixabay.com

Удмуртские фермеры побывали во Франции, где известные сыроделы научили их производить французский сыра с травами и в золе Бюш де Шевр. Наши умельцы овладели технологией работы , сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Название Бюш де Шевр переводится с французского как «козье полено». Это традиционный сыр в долине Луары во Франции.

К тому же удмуртские фермеры научились производить творог, йогурты, кефир из козьего молока без использования загустителей и стабилизаторов.

Кстати продукцию, произведенную в Удмуртии по новым технологиям, уже можно купить. Несколько партий на продажу отправили даже в Москву.

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