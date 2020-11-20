16 трамваев «Львенок» появятся в Ижевск Фото: ПК «Транспортные системы»

До 8 декабря в Ижевске должны появится 16 новых низкопольных трамваев 71-911 ЕМ «Львенок». Сообщается, что вагоны будут курсировать по маршруту №10, так как он является одним из самых востребованных в городе.

Напомним, Ижевск стал одним из 13 победителей нацпроекта, который позволяет обновить трамвайный парк. 60% на закупку будет выделять федеральный бюджет, а оставшиеся 40% спонсируются из региональной казны.

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