Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав сборной России Фото: Диля Ахмадишина

Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав сборной России и выступит уже на первых этапах Кубка мира по биатлону. Чемпионат начнется 28 ноября 2020 года и пройдет в финском Контиолахти. Такую информацию разместил на своем сайте Союз биатлонистов России.

Окончательный состав определял тренерский штаб сборной России по биатлону во главе с Валерием Польховским по результатам контрольных стартов в Ханты-Мансийске и Тюмени. Помимо Ульяны Кайшевой, нашу страну будут представлять на Кубке мира семь женщин: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.

Также в сборную попали восемь мужчин: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов.

Следующие этапы пройдут австрийском Хохфильцене, немецком Оберхофе, итальянском Антхольцене. Для выступлений на заключительных этапах спортсмены отправятся в Пекин, Нове Место в Чехи и Холменколлен в Норвегии.

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