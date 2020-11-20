Педагог из Удмуртии вышла в финал Всероссийского конкурса Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Педагог детско-юношеского центра в Сарапуле и один из руководителей танцевально-спортивного клуба «Ника» Екатерина Казанцева прошла в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям - 2020». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Бороться за победу жительница Удмуртии отправится в Санкт-Петербурге. Финальный этап конкурса пройдет с 21 по 25 ноября. Там педагоги проведут открытые уроки, проверят свои силы в импровизационном конкурсе «4К: командообразование, креативность, коммуникации и критическое мышление» и еще нескольких других испытаниях.

Конкурс проходит уже в 16 раз и проводится по нескольким номинациям: «Педагог дополнительного образования по технической направленности», «Педагог дополнительного образования по художественной направленности», «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности», «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности», «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности», «Педагог дополнительного образования по социально-педагогической направленности», «Профессиональный дебют», «Наставничество в дополнительном образовании», «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью».

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