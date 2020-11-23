Финалистов российской национальной премии «Студент года — 2020» из Удмуртии наградили в Ижевске Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В столице Удмуртии подвели итоги регионального этапа российской национальной премии «Студент года - 2020». Ребят наградили статуэтками, дипломами и памятными призами. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В 2020 году все испытания, по понятным причинам, проходили дистанционно. В итоге определилось 16 победителей: из них 8 человек получили дипломы в индивидуальных номинациях, а еще половина - в коллективных.

- В будущем вы найдете разные точки соприкосновения с молодежной политикой и ее объединениями. Мы всегда готовы поддерживать и помогать реализовывать проекты. Спасибо за участие в конкурсе и наше с вами знакомство, - обратился к участникам встречи и. о. министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Плешаков.

Сейчас лучшие студенты Удмуртии отправились на загородную базу, где будут готовится к финалу премии «Студент года - 2020» , который пройдет в Москве с 2 по 6 декабря. Для ребят подготовили специальные мастер-классы по составлению и защите презентации и решению кейсов. Также они смогут ближе познакомится друг с другом и готовиться к испытаниям на всероссийском этапе.

Финалисты среди студентов профессиональных образовательных организаций:

- Лебедев Андрей Александрович - «Общественник года»

- Филиал СамГУПС в г. Ижевске - «Добровольческое объединение года»

- Глазырина Надежда Николаевна - «Спортсмен года»

- Военно-патриотический отряд «Юнармия» - «Патриотическое объединение года»

- Габдрахманова Динара Расимовна - «Творческая личность года»

- Волкова Агата Александровна - «Профессионал года»

- Балтычева Динара Максимовна - «Председатель совета обучающихся года»

- Кодочикова Елизавета Дмитриевна - «Староста года»

- Ижевский торгово-экономический техникум, клуб «Активный счет» - «Студенческий клуб года».

Финалисты среди студентов образовательных организаций высшего образования:

- Табаров Сомон Мухиддинович - «Иностранный студент года»

- Волонтерский центр ИжГТУ - «Добровольческое объединение года»

- Студенческий отряд охраны правопорядка «Сириус» - «Патриотическое объединение года»

- ГГПИ им. В.Г. Короленко - «Студенческое научное общество года»

- Сидорова Диана Сергеевна - «Творческая личность года»

- Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов ГГПИ им. В.Г. Короленко - «Юридическое объединение года»

- Комиссия по качеству образования Совета обучающихся ГГПИ им. В.Г. Короленко - «Комиссия по качеству образования года»

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