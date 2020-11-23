Спортсмен из Удмуртии победил на Всероссийских соревнованиях по боксу

Фото: пресс-службы администрации города Глазова

Глазовчанин Даниил Габов выиграл на Всероссийских соревнованиях по боксу. Соревнования прошли в Казани. Юниоры 2002-2003 годов рождения боролись за призы заслуженного мастера спорта и чемпиона мира Айрата Хаматова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Юный спортсмен из Удмуртии не только одержал победу над казанским соперником Максимом Ситдыковым, но и выполнил норматив мастера спорта России. Таким образом он стал первым воспитанником глазовской школы, который имеет это звание.

В турнире участвовало более ста боксеров из 28 регионов России. Сборную Удмуртии к соревнованиям готовил глазовский тренер Александр Богданов.

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