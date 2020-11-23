Стоматология в Ижевске стала лучшей клиникой в 2020 году

Организаторы конкурса поздравили коллектив медучреждения Фото: Амир Закиров

В Ижевске продолжается награждение победителей проекта «Лучшая клиника – 2020» (18+). Победителями проекта стали 26 врачей различных специальностей, работающие в государственных и частных клиниках города. Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации в мире собрать всех победителей на торжественном мероприятии было бы небезопасно, поэтому организаторы вручают награды каждому участнику лично. На минувшей неделе награды получили 23 врача и семь клиник, победивших в различных номинациях конкурса. Медучреждениям вручили памятные награды и дипломы, а каждый врач, кроме того, получили подарок от генерального партнера проекта - Корпорации «Центр».

В пятницу, 20 ноября, организаторы поздравили очередного участника конкурса - стоматология «Авангард» победила в экспертной номинации «Стоматология с лучшим сервисом».

Стоматология "Авангард" победила в экспертной номинации "Стоматология с лучшим сервисом" Фото: Амир Закиров

Напоминаем, 13 и 16 ноября дипломы и подарки от генерального партнера проекта - Корпорации «Центр» - получили восемь врачей. А 17 ноября награды вручили специалистам сразу трех клиник - Республиканского клинико-диагностического центра, Детской городской поликлиники №1 и клиники «Медсервис». 18 ноября наградили пять врачей, ставших победителями народного голосования, и еще 3 медицинских учреждения. 19 ноября призы конкурса получили пятеро победителей. Один из них - врач станции скорой помощи Виктор Анатольевич Мокрецов. Он стал победителем в номинации «Лучший терапевт». Кроме того, награды получили четыре участника в категории «Лучшая клиника».

На этой неделе награждение продолжится. На очереди - еще несколько врачей и клиник, которые в этом году стали лучшими из лучших. Следите за новостями проекта.

В рамках проекта жители Ижевска и Удмуртии могли заявить на конкурс любимые медицинские учреждения и самых достойных врачей. При этом медучреждения могли быть абсолютного любого формата - небольшие кабинеты частной практики и крупные многопрофильные центры, стоматологии и офтальмологические клиники, санатории и диагностические центры. Далее 21 сентября на сайте проекта началось народное голосование за лучших докторов по различным номинациям. И граждане говорили «спасибо» любимым медикам - в том числе за жизни, спасенные во время пандемии коронавируса.

Генеральный партнер проекта - сеть магазинов Корпорации «Центр».

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

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