Вертолетная площадка для санавиации заработает у 1 РКБ в Ижевске

В 2020 году санитарная авиация Удмуртии совершила 208 вылетов Фото: Архив «КП» в Ижевске

До конца 2020 года у 1 Республиканской клинической больницы в Ижевске начнет работу вертолетная площадка с системой ночного старта для санавиации Удмуртии. Проект реализуется на средства федерального проекта. Это поможет обеспечить оказание экстренной медицинской помощи в отдаленных районах республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Сейчас все строительные работы уже закончены. В начале декабря установят сигнальные огни, которые и будут обеспечивать круглосуточную работу площадки.

Сообщается, что в 2020 году санитарная авиация Удмуртии совершила 208 вылетов. Из них 190 эвакуаций, 14 консультаций и 4 операции. С начала работы в 2019 году по воздуху медиков отправляли уже во все отдаленные районы Удмуртии.

Ранее, по данным на 20 октября, сообщалось, что санавиация Удмуртии спасла 181 пациента, в том числе 11 детей и 2 грудничка.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Росгвардия задержала пытавшегося украсть алкоголь ижевчанина

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.