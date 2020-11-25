Первую партию новых трамваев отправят в Ижевск на этой неделе

Фото: со страницы главы города Олега Бекмеметьева в социальных сетях

Первая партия новых низкопольных трамваев, о которых мы писали ранее, прибудет в Ижевск к середине декабря. Их отправят из Санкт-Петербурга уже на этой неделе. Они будут оборудованы системой автономного хода, кондиционером, видеокамерами и USB-зарядками. Об этом сообщает глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в социальных сетях.

- Первая партия отправляется в Ижевск уже на этой неделе. Все 16 вагонов будут в красной ливрее, как на фото, - пишет мэр города.

Глава города ответил на 5 самых популярных вопросов про новый транспорт в Ижевске. Так, он отметил, что трамваи пустят по 10 маршруту, так как это самый востребованный и массовый маршрут.

Также жители интересуются, не связанно ли подорожание проезда с закупкой новых вагонов. Олег Бекмеметьев отвечает, что деньги выделили из федерального и регионального бюджета. А средства от поднятия тарифа направят на ремонт путей и контактных сетей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вертолетная площадка для санавиации заработает у 1 РКБ в Ижевске

Первые шаги или смешные падения: конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» в Ижевске пройдет онлайн

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.