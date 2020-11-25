Ижевчанка стала лучшим неврологом Удмуртии во второй раз Фото: Амир Закиров

В Ижевске продолжается награждение победителей проекта «Лучшая клиника – 2020» (18+). Победителями проекта стали 26 врачей различных специальностей, работающие в государственных и частных клиниках города. Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации в мире собрать всех победителей на торжественном мероприятии было бы небезопасно, поэтому организаторы вручают награды каждому участнику лично.

Накануне, 24 ноября, организаторы поздравили очередных победителей конкурса. Это Дарья Владиславовна Сухова, специалист ЛЦД МИБС, которая во второй раз стала лучшим неврологом республики, а также санаторий для детей «Малышок» - он победил в номинации «Лучший детский санаторий».

На минувшей неделе награды получили 23 врача и семь клиник, победивших в различных номинациях конкурса.

Напоминаем, 13 и 16 ноября дипломы и подарки от генерального партнера проекта - Корпорации «Центр» - получили восемь врачей. А 17 ноября награды вручили специалистам сразу трех клиник - Республиканского клинико-диагностического центра, Детской городской поликлиники №1 и клиники «Медсервис». 18 ноября наградили пять врачей, ставших победителями народного голосования, и еще 3 медицинских учреждения. 19 ноября призы конкурса получили пятеро победителей. Один из них - врач станции скорой помощи Виктор Анатольевич Мокрецов. Он стал победителем в номинации «Лучший терапевт». Кроме того, награды получили четыре участника в категории «Лучшая клиника». В пятницу, 20 ноября, организаторы поздравили очередного участника конкурса - стоматология «Авангард» победила в экспертной номинации «Стоматология с лучшим сервисом».

На очереди - еще несколько победителей, которые в этом году стали лучшими из лучших, в скором времени организаторы вручат дипломы и подарки и им. Следите за новостями проекта.

В рамках проекта жители Ижевска и Удмуртии могли заявить на конкурс любимые медицинские учреждения и самых достойных врачей. При этом медучреждения могли быть абсолютного любого формата - небольшие кабинеты частной практики и крупные многопрофильные центры, стоматологии и офтальмологические клиники, санатории и диагностические центры. Далее 21 сентября на сайте проекта началось народное голосование за лучших докторов по различным номинациям. И граждане говорили «спасибо» любимым медикам - в том числе за жизни, спасенные во время пандемии коронавируса.

Генеральный партнер проекта - сеть магазинов Корпорации «Центр».

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

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