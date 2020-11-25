Карта распространения коронавируса на 25 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 25 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

Сегодня, 25 ноября, в Удмуртии выявили 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Вылечились и выздоровели 112 пациентов. Двое мужчин скончались. Один из них молодой - 47 лет. Другому было 70 лет.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделан уже 628 801 тест. Из них за последние сутки провели 2 797 исследований на коронавирусную инфекцию.

Подробно рассказываем о статистике по районам республики:

Ижевск - 6 186

Воткинск - 631

Глазов - 684

Можга - 636

Сарапул - 450

Алнашский район - 288

Балезинский район - 157

Вавожский район - 121

Воткинский район - 165

Глазовский район - 108

Граховский район - 79

Дебесский район - 66

Завьяловский район - 781

Игринский район - 218

Камбарский район - 67

Каракулинский район - 75

Кезский район - 142

Кизнерский район - 113

Киясовский район - 84

Красногорский район - 150

Малопургинский район - 223

Можгинский район - 160

Сарапульский район - 163

Селтинский район - 104

Сюмсинский район - 96

Увинский район - 232

Шарканский район - 176

Юкаменский район - 62

Якшур-Бодьинский район - 132

Ярский район - 85

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