Карта распространения коронавируса на 25 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 25 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
Сегодня, 25 ноября, в Удмуртии выявили 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.
Вылечились и выздоровели 112 пациентов. Двое мужчин скончались. Один из них молодой - 47 лет. Другому было 70 лет.
Всего в лабораториях в Удмуртии сделан уже 628 801 тест. Из них за последние сутки провели 2 797 исследований на коронавирусную инфекцию.
Подробно рассказываем о статистике по районам республики:
Ижевск - 6 186
Воткинск - 631
Глазов - 684
Можга - 636
Сарапул - 450
Алнашский район - 288
Балезинский район - 157
Вавожский район - 121
Воткинский район - 165
Глазовский район - 108
Граховский район - 79
Дебесский район - 66
Завьяловский район - 781
Игринский район - 218
Камбарский район - 67
Каракулинский район - 75
Кезский район - 142
Кизнерский район - 113
Киясовский район - 84
Красногорский район - 150
Малопургинский район - 223
Можгинский район - 160
Сарапульский район - 163
Селтинский район - 104
Сюмсинский район - 96
Увинский район - 232
Шарканский район - 176
Юкаменский район - 62
Якшур-Бодьинский район - 132
Ярский район - 85
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