Видео: сотрудники ижевского зоопарка приготовили рыбный торт для моржей

Моржиха Сгата-Несейка съела торт за рекордные 10 секунд Фото: скриншот с видео

24 ноября в России празднуется День моржа. В честь этого сотрудники ижевского зоопарка приготовили праздничный торт для своих обитателей. Лакомство было сделано из рыбы. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка Ижевска.

Так в социальных сетях появилось два видео, на котором моржиха Сгата-Несейка пробует рыбный «десерт». Отмечается, что она съела торт за рекордные 10 секунд.

Несейке не впервой появляться перед камерами. 14 октября 2018 года вышел научно-популярный фильм о жизни североатлантических моржей «Несейка. Младшая дочь», где наша моржиха сыграла главную роль. Фильм снимали 6 лет. В том числе локациями для фильма послужил вольер в ижевском зоопарке.

А совсем недавно - 24 октября, фильм показали по телевизору.

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