102 образовательные организации Удмуртии получили новые компьютеры

Все школы Удмуртии планируют оснастить современными компьютерами Фото: Архив КП

Современную компьютерную технику привезли в школы и колледжи Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

На сегодняшний день оснащены 102 образовательные организации. Каждое учреждение получило многофункциональное устройство, ноутбуки для педагогов и самих школьников, а также интерактивные комплексы и оборудование для мобильных компьютерных классов. В общей сложности между образовательными организациями распределили 3072 ноутбука для мобильного класса, 216 интерактивных комплексов и 216 ноутбуков для педагогов.

Модернизацию провели в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Сообщается, что на эти цели Удмуртии из федерального и регионального бюджетов было выделено более 230 млн рублей.

Кстати, такое масштабное обновление материально-технической базы школ проводится в регионе впервые за несколько лет. В следующем году новые компьютеры получат также более 100 образовательных организаций. Таким образом за ближайшие пять лет планируется оснастить современным оборудованием все школы Удмуртии.

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