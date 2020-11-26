Еще 169 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

От коронавируса умерло три пенсионера Фото: pixabay.com

Сегодня, 26 ноября, в Удмуртии зафиксировано 169 новых положительных тестов на COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб региона.

123 пациента смогли справиться с болезнью. Три пенсионера скончались: женщинам было 72 года и 88 лет, мужчине — 68 лет.

За все время пандемии в Удмуртии уже выявлено 12 848 случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровели и были выписаны 10 220 человек. 215 пациентов, к сожалению, скончалось.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 632 016 тестов. Из них за последние сутки провели 3 215 исследований на коронавирусную инфекцию.

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