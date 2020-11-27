Погода в Ижевске 27 ноября: облачность и небольшой снег

27 ноября в Ижевске ожидается небольшой снег Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре долгожданная пятница. Пока вы завариваете кофе и строите планы на выходные, «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем 27 ноября воздух прогреется не выше отметки -5...-7 °С. Ожидается облачность, временами небольшой снег.

Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -8...-10°С. Ветер сохранит свое направление.

На дорогах местами гололедица. Будьте осторожны!

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