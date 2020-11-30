Акция Нацбиблиотеки Удмуртии победила во Всероссийском конкурсе

Фото: соцсеть Владимира Соловьева https://vk.com/id428874079

26 ноября акция Национальной библиотеки Удмуртии «Весточка с фронта» стала победителем во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война Великая победа. Библиотека как место памяти». Она заняла первое место в номинации «Работы, выполненные в центральных библиотеках субъектов Российской Федерации». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Владимир Соловьев, министр культуры республики.

В общей сложности, в конкурсе приняли участие 924 библиотеки из 74 регионов России. Из нашей республики поступило 13 заявок на участие. Финалистами Всероссийского конкурса стали 25 библиотек.

Фото: соцсеть Владимира Соловьева https://vk.com/id428874079

Акция существует с февраля 2016 года. «Весточка с фронта» была инициирована и организована Нацбиблиотекой республики при поддержке Министерства культуры Удмуртии и регионального отделения Российского военно-исторического общества.

— Цель акции – предоставить жителям Удмуртии возможность бесплатно отреставрировать и сохранить семейные реликвии – письма родных и близких с фронта, другие памятные документы периода Великой Отечественной войны. Такую услугу оказывает Региональный центр консервации и сохранности документов Национальной библиотеки УР, располагающий специализированным оборудованием, — прокомментировал министр культуры.

Напомним, что «Комсомолка» осуществила специальный проект «Война и судьбы».

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