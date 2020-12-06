Послушать экскурсии музея Ижевска теперь можно онлайн

Послушать лекции о первых художниках Удмуртии можно теперь онлайн, Фото: Архив КП

Аудиоэкскурсии по выставке «Коллекция. Первые художники» выпустил Музей искусств Ижевска. Учреждение рассказало и поделилось гидами на странице в социальных сетях.

Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств выпустил несколько коротких аудиогидов к масштабной выставке, посвященной первым художникам. Всего вышло четыре мини-лекции, которые длятся от двух до четырех минут.

В экспозицию «Коллекция. Первые художники» вошли работы 12 художников республики, среди которых Николай Косолапов, Илья Ходырев, Федор Иванов.

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