Послушать экскурсии музея Ижевска теперь можно онлайн

Послушать лекции о первых художниках Удмуртии можно теперь онлайн, Фото: Архив КП
Аудиоэкскурсии по выставке «Коллекция. Первые художники» выпустил Музей искусств Ижевска. Учреждение рассказало и поделилось гидами на странице в социальных сетях.
Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств выпустил несколько коротких аудиогидов к масштабной выставке, посвященной первым художникам. Всего вышло четыре мини-лекции, которые длятся от двух до четырех минут.
В экспозицию «Коллекция. Первые художники» вошли работы 12 художников республики, среди которых Николай Косолапов, Илья Ходырев, Федор Иванов.
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